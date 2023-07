Und was genau ist bitte dieser Hydrolipidfilm?

Hydro gleich Wasser. Lipid gleich Fett. Der Hydrolipidfilm ist eine Schutzschicht aus Fetten (hauteigene wie Talg) und Wasser (Schweiss), die dafür verantwortlich ist, dass die Haut ihre Feuchtigkeit bewahrt und nicht austrocknet. Ausserdem fungiert sie wie eine Barriere gegen Bakterien und schädliche Umwelteinflüsse, die die Haut beeinträchtigen. Kommt diese Schicht aus dem Gleichgewicht, verdunstet die Feuchtigkeit der Haut schneller. Sie wird trocken – wir helfen nach.



Das Problem mit vielen Cremes ist, dass sie versuchen, den Hydrolipidfilm zu imitieren. Die darin enthaltenen künstlichen Emulgatoren lassen sich aber leicht mit Wasser oder Schweiss entfernen und irritieren die eigene Schutzschicht. Die künstlichen Emulgatoren sind übrigens aus dem Grund in einigen Cremes, weil sie Öl und Wasser binden. Natürliche Öle hingegen werden in Kombination mit Wasser von den hauteigenen Emulgatoren gebunden und können den Hydrolipidfilm so unterstützen, ohne ihn zu beschädigen.