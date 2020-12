Wie lautet also das Heilmittel für unsere FOMO? Digitales Fasten. Schafft euch Freiräume, in denen ihr in die analoge Welt von face-to-face Gesprächen und Landkarten (die aus Papier, ja es gibt sie noch) zurückkehrt. Und vor allem: Klickt nur auf eure Messages, wenn sie wichtig sind. Wirklich wichtig. Alles andere wird auch in zwei, drei Stunden noch da und belanglos sein. So könnt ihr eure Zeit in den sozialen Medien nämlich wirklich geniessen und statt an den Nachteilen zu zerbrechen, die Vorteile nutzen. In diesem Sinne: Happy Birthday, Instagram!