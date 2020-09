Das neue iPhone-Update schafft kreativen Freiraum

App Mediathek: Wer keine Lust mehr hat, ständig all seine Apps auf dem Bildschirm zu sortieren und in Ordner zu packen, der ist von seinem Leiden erlöst. Ihr könnt nun nämlich alle Apps in die Mediathek (siehe iPhone oben rechts) verbannen, in der euer Handy dann je nach Inhalt der App automatisch Ordner erstellt. Die App ist damit nicht aus dem Sinn, aber aus den Augen.