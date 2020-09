Wie soziale Medien uns in die Sucht treiben

Google-Ex-Mitarbeiter Tristan Harris spricht in der Doku von Persuasive Mentality: «Das ist eine Methode, die absichtlich auf die Spitze getrieben wird, um das Verhalten einer Person zu verändern». Eine bestimmte Aktion wird abermals wiederholt und im Hirn mit positiven Gefühlen verknüpft. Harris vergleicht als Beispiel Scrollen mit einem Casino-Spielautomaten. Jedes mal, wenn wir den Finger vom oberen Display-Bereich in den unteren ziehen, kriegen wir neue Posts angezeigt. Scrollen gleich Überraschung und Überraschung gleich Dopamin. Als würden wir im Casino den Hebel ziehen.



Und das ist noch nicht alles. Habt ihr euch jemals gefragt, weshalb Bilder von Personen, deren Namen ihr am häufigsten in der Leiste sucht, präsenter erscheinen als andere? Oder weshalb auf dem Bildschirm eine Benachrichtigung aufleuchtet, sobald wir irgendwo markiert wurden? Weil mit allen Mitteln um unsere Aufmerksamkeit gerungen wird. Instagram will sie, Facebook will sie, Google will sie. Jede Sekunde, die wir uns einer der Plattformen widmen, bedeutet für die grossen Tech-Firmen Bildschirmzeit, die wiederum andere Firmen kaufen, um ihre Werbung zu platzieren. Wir werden geschickt abhängig gemacht, um länger zu verweilen.