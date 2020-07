Um herauszufinden, wie so ein Film aussehen soll, begeben sich die Frauen in der ersten Folge der Serie unter anderem an einen klassischen Pornodreh (ein nicht ganz nackter Mann in der Mitte, zwei kniende, nackte Frauen zu jeder Seite) und zur Sexmesse mit viel Lack und Leder. Was sie da sehen, bestätigt sie vor allem darin, wie ihr Film eben genau nicht werden soll.