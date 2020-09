Immer wieder enttäuscht von der Liebe

Wisst ihr noch damals, als wir in Clubs die Sau rauslassen konnten? In einer Zeit, in der wir uns Masken im Bad zu Spa-Zwecken ins Gesicht cremten und sie noch nicht das hübsche Antlitz unserer potenziellen Dating-Partner versteckten? Da haben wir noch unbeschwert Wing(wo)man gespielt. «De isch doch voll din Typ», haben wir unserer Kollegin zugeflüstert und triumphierend auf den erspähten Hottie an der Bar gezeigt. Ganz normales Party-Gequatsche halt, denn – ob man es zugeben will oder nicht – jede*r hat so seine Vorlieben. Manche mögen kristallklare, blaue Augen und wallendes, braunes Haar, andere stehen auf sonnengebräunte Blondies mit definiertem Surfer-Body, wieder andere … ihr versteht, worauf wir hinaus wollen. Alles ganz wunderbar bis der Bar-Hottie sich nicht als Prinz, sondern als Frosch entpuppt … mal wieder. Einmal mehr hat es nicht hingehauen, einmal mehr fräst sich ein Riss in das eh schon angeknackste Herzlein. Enttäuschung.