Was wir von Jennifer Lopez’ Beauty Brand erwarten

Wir wissen schon, was ihr jetzt denkt: Ein Star, der eine Make-up-Marke gründet. Groundbreaking. Aber ganz ehrlich: Wenn eine der hottesten Ü50-Frauen ever die Geheimrezepte für ihren unverschämt schönen Glow mit der Welt teilen will, dann her damit! Und deswegen, liebe Jenny from the Block, waren wir so frei und haben unsere Wünsche gleich mal aufgelistet. Wir hätten dann gerne …