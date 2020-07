Aber mal ehrlich: Wir denken viel darüber nach, was andere von uns halten. Heisst: Jeder würde manchmal gerne wissen, was den Leuten gerade so durch die Birne schiesst. Also sollten wir das einander doch einfach sagen. Logisch. Eigentlich. Aber die Angst vor einer unangenehmen Reaktion bremst. Genau wie der Neid: Nicht jeder kann und will zugeben, dass «Becky with the Good Hair» heute wirklich eine bombastische Mähne hat, während man selbst mit tiefschwarzen Schatten unter den Augen und struppiger Frisur am Bürotisch hockt. Dabei wäre es so simpel: «Becky, du siehst heute toll aus.» Das ist alles. Geht runter wie Öl. Und hat nebst eines Funkens Überwindung noch nicht mal was gekostet.