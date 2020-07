Warum es wirklich funktioniert, sich rar zu machen

Achtung: Gefühle sind kein Handy-Game

Seid aber bitte vorsichtig: Das Spielen mit Gefühlen hat schon so manchen Kitschroman in eine Horrorstory verwandelt. Whatsapp ist nämlich kein Game mit fiktiven Charakteren, sondern menschlichen Wesen am anderen Ende. Schreibt also, wann und wie ihr Lust habt. Und bitte das «Mach dich rar»-Spielchen nicht bei ernsteren Angelegenheiten anwenden – Wer sich nämlich in einer festen Beziehung (oder zumindest auf dem Weg dahin) noch rar machen muss, um die Aufmerksamkeit des Partners zu erlangen, der sollte wohl eher die Beziehung hinterfragen, statt weiterhin auf unerreichbar zu machen. In diesem Sinne: Viel Glück, ihr Lovebirds.