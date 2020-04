5 Themen, über die ihr in Quarantäne reden könnt

… das Leben der Anderen

Wenn es euch wirklich nur darum geht, diese unendlich laute Stille zu durchbrechen, redet Unsinn. Erfindet Alter Egos und denkt euch Lebensläufe zu ihnen aus. Rollenspiel klingt immer gleich so kinky, denkt lieber in Soap-Plots. «Reich und schön», «Gute Zeiten, Schlechte Zeiten», «Friends», … bei denen ist immer was los und die halten sich – wenn ihr mal genau drüber nachdenkt – auch ausschliesslich an den selben Orten mit den selben Leuten auf. Lasst eurer Fantasie drama-technisch also freien Lauf. Peinlich kanns nicht werden – es sieht euch ja keiner.