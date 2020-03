Holly Golightly ist etwas lost. Nicht in New York, sondern im Leben. Sie besucht regelmässig blauäugig einen Ganoven im Gefängnis, schmeisst rauschende Soirées und hofft, dass sie früher oder später ein wohl situierter Herr in die Ehe retten wird. Bis dahin hockt sie in ihrer kleinen unmöblierten Wohnung mit namenlosem Kater und verwinkelter Feuerleiter. Letztere führt zu ihrem neuen Nachbarn Paul Varjak, der sich Hals über Kopf in Holly verliebt und sie vor sich selber retten möchte.

Die kompliziert-komische Liebesgeschichte ist zwar schon von 1961, wird aber wirklich niemals alt. Ebenso wenig wie New York als unendlich schöne Kulisse. Wer Audrey Hepburn noch nie vor Tiffany’s Gipfeli hat frühstücken sehen, der holt das jetzt am besten schleunigst nach.

Paris: «Midnight in Paris»