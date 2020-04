So eindimensional

​Es ist schwer, zu sagen, warum es so lange gedauert hat, bis jemandem im Writer’s Room – dem magischen Ort, an dem die Schreiberteams Serien und deren Verlauf entwickeln – aufgefallen ist, dass Hauptfiguren auch bisexuell, «plus-size» oder «of colour» sein können. Es dämmert jedoch allmählich. Bei «To All The Boys I’ve Loved Before» (2018) geht es um die koreanisch-amerikanische Schülerin Lara Jean (Lana Condor). Die Heldin (Rebel Wilson) im Film «Isn’t It Romantic» (2019) hat nicht Kleidergrösse 36, und die Serie «Feel Good» (2020) handelt von Komikerin Mae (Mae Martin) und ihrer Freundin George (Charlotte Ritchie). Das Genre wandelt sich, wird zeitgemässer. Netflix erkor ausserdem den Sommer 2018 zum «Summer of Love» und investierte in die Produktion progressiver Liebeskomödien, nahm über vierzehn ins Programm, und über achtzig Millionen Abonnent*innen sahen sich die an. Rom-Coms sind nicht tot. Offensichtlich.