Warum «Drunk Texting» gar nicht so schlimm ist

So schnell ists passiert …

Bei diesem wahrlich amüsanten, allerdings auch nervenaufreibenden Phänomen, geht es ums Nachrichtenschreiben im betrunkenen Zustand. Wir stehen irgendwo gezwängt in einem Club, haben schon zwei, drei Drinks und vielleicht einen Shot intus, greifen in die Hosentasche und kramen das Handy heraus … Das ist jetzt der Moment, in dem unsere Freunde eingreifen, und uns das Ding aus den Fingern reissen müssten. Nur stehen diese wahrscheinlich schon an der Bar für die nächste Runde an – und wir stürzen unaufhaltsam ins Fettnäpfchen.