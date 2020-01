Sind Kosenamen vertretbar – oder peinlich?

Wenn mir aber einer mit 08/15-Kosenamen wie Bärchen, Mausi oder Hase kommt, dann fängt es in mir zu brodeln an. Bei Schatz platzt mir die Hutschnur. Es gibt da jemanden in meinem Leben, der/die wechselt seine/ihre Partner oft und gerne. Das schmalzige Alias aber nie. Sie sind immer alle Schatz. Vielleicht mit einer imaginären Fussnote. Schatz 1 , Schatz 2 , … Schatz 7 . Das mag praktisch sein, peinliche Versprecher unterlaufen so garantiert nie, aber hat das wirklich noch was Intimität und Verbundenheit zu tun? Ähm … nein!

Und selbst wenn sich die Namen Hasi, Pupsi, Mausi in eurer Beziehung ganz harmonisch ergeben haben und es vorher noch kein anderes Hasi, Pupsi, Mausi gab – beschränkt euren Austausch von herzigen Kosenamen doch bitte auf die Momente unter vier Augen. Für Aussenstehende ist eure «Bist du sicher, Hase? Ich hätte schwören können, ich mag Pinot Grigio.»-«Nein Mausi, von dem bekommst du immer so Kopfschmerzen.»-Konversation sonst nämlich ähnlich unangenehm, wie fremden Paaren beim Knutschen zusehen zu müssen.