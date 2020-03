Wie mein Handy aktuell zur Bar mutiert

Eine Phase, in der ich mal wieder ganz und gar nicht das bekomme, was ich gern hätte, ist die aktuelle – das Hier und Jetzt. Schuld an der Misere ist jedoch weder ein Elternteil, noch irgendein anderer greifbarer Sündenbock. Es ist dieses verdammte Coronavirus, das mir einen Strich durch die Rechnung macht. Es geht um Folgendes: Ich: gebürtige Deutsche, meine Wahlheimat: Zürich. Meine Familie und viele Freundinnen sind also weit weg von mir. Mit keiner Aussicht auf Besserung. Gemeinsame geplante Trips und Besuche zu Hause sind vorerst gecancelt. Ein Zustand, der mich tatsächlich dazu gebracht hat, mich der Videotelefonie zu widmen. Etwas, das ich bis dato gar nicht gern gemacht hab. Und so rief ich erst mal die Mama an (meine Eltern sind geschieden). Uff. Was war das denn bitte? Wir beide brachen am Ende des Calls dermassen in Tränen aus, dass sich mein Freund anschliessend erkundigte, ob irgendetwas passiert sei. Mit Papa läuft das etwas smoother. Da komm ich nämlich gar nicht erst so richtig zu Wort, bei all dem, was er mir stolz präsentiert – er hat mal wieder im Haus gewerkelt.