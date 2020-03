Mit Co-Watching macht Instagram unser Leben besser

Mit dem neuen Spenden-Sticker für die Story kann jeder von uns helfen, Organisationen, die gegen Corona kämpfen, zu unterstützen. In den kommenden Tagen werden ausserdem Sticker fürs Händewaschen und Abstandhalten hinzugefügt. Und: Jeder, dem wir folgen, und der den neuen «Wir bleiben zu Hause»-Sticker verwendet, wird in einer separaten Story für uns zusammengetragen. So können wir uns die nervige «Was machst du gerade»-Challenge sparen und gesammelt sehen, was unsere Freunde aktuell so treiben – wenn wir sie nicht ohnehin schon alle im Videochat versammelt haben, um gemeinsam durch unser liebstes soziales Netz zu scrollen. Fehlt eigentlich nur noch der Rosé, damit alles wieder so wird wie vor der Pandemie … ein Hoch auf das Internet!