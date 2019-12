Wie man alleine auf Parties durchhält

4. SOS, bietet eure Hilfe an

Um den Gastgebern an den Fersen kleben zu können, bietet sich dieser Trick an. Kann man noch was schnippeln? Chips auffüllen? Bier aus dem Keller holen (bei dieser Gelegenheit kann auch unbemerkt abhauen)? In der Küche steigen ja bekanntlich die besten Parties. Und mit fremden Menschen Karotten schälen verbindet ungemein.