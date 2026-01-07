Ist Instagram das bessere Tinder?

Punkt 4: Keine Eile

Links oder rechts? Du musst dich jetzt entscheiden! Auf Tinder wird nicht lange gefackelt. Über Sein oder Nichtsein wird in wenigen Sekunden entschieden. Habe ich gerade die Liebe meines Lebens weggewischt? Ist der Typ mit den gegelten Haaren und den viel zu engen Hosen vielleicht tiefgründiger, als man denkt? Werden wir nie wissen, weil er für immer im Tinder-Nirvana verschwindet. Auf Instagram kann man sich mehr Zeit lassen. Hier ein Like, dort ein Kommentar – und ganz entspannt den richtigen Punkt abwarten, um jemanden anzusprechen.