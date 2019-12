Und weil der Engel immer Recht hat, predigen wir jetzt Folgendes: Kauft nur ein einziges Party Piece, das sich mit Basics kombinieren lässt. So ist man die shiny Diskokugel, während immer noch die Möglichkeit besteht, das Ding vielleicht auch mal zu einem Geburtstag (oder so) anzuziehen – weil der Look in Kombination mit Basics doch noch irgendwie am Boden geblieben wirkt. Im Gegensatz zu besagter Glitzerrobe zum Beispiel.

Diese drei Teile lohnen sich. Wirklich!