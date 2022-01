Dieses sexy Outfit habt ihr garantiert im Schrank

Männertraum in weiss-blau

Immer wieder zeigt sich in Umfragen, dass die klassische Kombination ganz vorn mitspielt, wenn es darum geht, welche Looks sich die Herren der Schöpfung an uns wünschen. Und auch der Ex-Boyfriend unserer Moderedaktorin Linda bezeichnet Jeans und T-Shirt als seinen absolutes Traum-Szenario. Auch wenn unsere Day-to-Day-Looks nicht davon abhängen, wie sie bei der männlichen Bevölkerung ankommen – spannend zu wissen, ist es doch.