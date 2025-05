So einfach geht ein sexy Outfit

So simpel, so heiss

Aber worin liegt eigentlich der Zauber der Easy-Kombi? Vielleicht ist es genau das. Das Einfache, Unkomplizierte, das uns nicht verkleidet, sondern uns einfach so dastehen lässt, wie wir sind. Eigentlich ein ganz schöner Gedanke. Umso praktischer, dass wir den Look mit so ziemlich allem in unserem Schrank kombinieren können. Ob Lederjacke oder Blazer, Sneakers, Stiefeletten oder Heels, jede Menge Schmuck oder ganz clean ohne Accessoires: Zu weissem Shirt und Jeans ist das alles kein Problem. Die Herren dürfen sich freuen – denn die einfache Kombi hat auch bei uns Lieblings-Outfit-Potential.