Haben Blondinen wirklich mehr Spass?

Ich weiss nicht, welches Bild euch so im Kopf vorschwebt, wenn ihr an Emily Ratajkowski denkt, aber ich starte mal einen wagen Verdacht: eine hübsche, oft wenig bekleidete Frau, eine Ab-Crack, die nicht von dieser Welt zu sein scheint, ein voller Schmollmund und lange, braune Haare. Kommt das so ungefähr hin? Nun, ab sofort nicht mehr. Denn Emily ist jetzt blond. Und liebt es, sagt sie. Ich kann das nachfühlen. Denn ich habe eine ähnliche Geschichte hinter mir.