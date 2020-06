Velomech

Zürich hat richtig viele Velofahrer. Und den meisten kam es vermutlich wie uns ausgerechnet in den letzten Wochen in den Sinn, ihr Fahrrad auf Vordermann zu bringen. Mein Stadtvelo brauchte neue Bremsen, das Laufvelo für den Kleinsten gar ein neues Rad. Trotz grossem Ansturm verrichteten die Velomechs ihren Job so was von reibungslos, freundlich und effizient. Die geflickten Drahtesel holten wir am Abend einfach vor dem Lokal ab, bezahlen konnten wir bequem und kontaktlos via Twint.

Nina Huber, Editor