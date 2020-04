So pflegen wir unser Blond ohne Hilfe vom Coiffeur

Der Weg zur weissblonden Mähne ist nicht nur ein ziemlich langer und beschwerlicher, sondern auch einer, der viel Pflege und regelmässige Besuche beim Coiffeur erfordert. Und: Auch wenn man es einmal geschafft hat, ist der Struggle längst nicht vorbei. Zwischen Unmengen von Silbershampoo und Haarkuren bleibt der Friseur bis auf Weiteres ein enger Verbündeter, der mit uns gegen trockene Spitzen und den lästigen Gelbstich ankämpft. Ein Desaster, wäre er unerreichbar – und genau das ist jetzt der Fall. Vorerst bleiben die Salontüren zu. Alarm! Was nun? Wir haben schnell gehandelt und Hilfe an Bord geholt. Benjamin Zuber, Hairstylist und Inhaber des Coiffeursalons 2B for Hair in Zürich, verrät uns, was zu tun ist.