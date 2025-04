7 Nippel-Fakten, die kein Grund zur Sorge sind

Egal ob männlich, weiblich or irgendetwas dazwischen: Die allergrösste Mehrheit der Menschen besitzt (mindestens) zwei Brustwarzen. Den grössten Teil der Zeit sind die von uns Frauen allerdings entweder mit Kleidung bedeckt, wegretuschiert oder gleich komplett aus den Medien verbannt – wieso genau, bleibt wohl ein ewiges Rätsel. Ausser unseren eigenen Exemplaren bekommen wir daher in der Regel nur wenige andere Nippel zu sehen. Und wie so oft, wenn wir nicht vergleichen können, werden wir unsicher. Sind die Huckel auf ihnen normal? Muss ich zum Arzt, wenn meine Brustwarzen nach innen gekehrt sind? Wir sorgen uns um alles, das nicht nach dem Supermodel-Standard aussieht, den Kendall Jenner, Bella Hadid und Lily-Rose Depp ab und an unter ihren Naked Dresses hervorblitzen lassen. Deswegen wird es Zeit für etwas Aufklärung. Die meisten Dinge, die unsere Nippel so machen oder an sich haben, sind nämlich komplett unbedenklich.