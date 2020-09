Influencer für den Haushalt: Cleanfluencer

Marie Kondo? Bei diesem Namen will irgendetwas in uns unmittelbar die Schere, die an der falschen Stelle liegt, wieder an ihren eigentlichen Ort platzieren. Oder verhindern, dass der Kleiderstapel weiter stillschweigend in die Höhe wächst. Marie Kondo gilt beinahe schon als Synonym für Chaosbekämpfung. Steht als Sinnbild für Ordnung.



Die kleine, zierliche Japanerin, die ihre Leidenschaft fürs Entrümpeln mit der ganzen Welt teilt, predigt mit ihrer KonMarie-Methode eine anscheinend sehr effiziente Form des Ausmistens. Bei jedem Gegenstand der potenziell weg muss, stellt man sich die Frage aller Tidy-Up-Fragen: «Does it spark joy?» Lautet die Antwort «nein», trennt man sich davon. Ein Weg zum glücklichen Lifestyle. Bezeugen einige zumindest. Kondo ist für euphorische Aufräumer*innen das, was Scandi-Girl Pernille Teisbaek für Modeinteressierte ist. Eine Influencerin für Ordnung und Sauberkeit. Eine Cleanfluencerin. Und nicht die einzige. Streckt mal bitte – ganz corona-konform – die Ellbogen aus. Wir machen euch mit einigen Cleanfluencern bekannt: