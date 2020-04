Darum sind Finken die besseren Socken

Hausschuhe zum Herzeigen

Trotzdem hat sich unsere Beziehung ein Stück weit verändert. Wenn ich dem Paketboten am Morgen die Tür in meinen ausgelatschten Finken aufmache, während er immer noch in Arbeitsmontur unterwegs ist, fühle ich mich schlecht (dafür gibt es jetzt aber Schoko-Osterhasen als Dankeschön). Wenn ich mit meiner Mama facetime, versuche ich, meine Schuhe nicht im Bild zu haben, um so auszusehen, als hätte ich mein Leben weiterhin im Griff – was natürlich absolut der Wahrheit entspricht. Kurzum: Es sieht so aus, als wäre es an der Zeit für ein paar neue Hausschuhe. Wie wäre es mit einem Paar, das man auch nach der Quarantäne – vielleicht sogar draussen – tragen kann? Etwas, das einem mit Socken wohl nie gelingen wird.