Bastelt eine Kugelbahn! Wer mehr zu Hause ist und öfter die Hände wascht, verbraucht mehr WC- und Haushaltpapier. Und produziert mehr Kartonabfall. Diesen aber bloss nicht entsorgen! Aus den ausgedienten Kartonrollen lassen sich die coolsten Kugelbahnen zaubern, am besten durchs ganze Zimmer: Start ist auf dem Schrank, da kommt man nur mit einer Leiter hin. Die Kugel rollt dann per Geschenkpapier-Kartonröhre zum Hochbett, dort befestigt ihr nacheinander und immer tiefer ein paar kleinere Kartonrollen, durch welche die Kugel hinunter auf die Kommode fällt, von dort gehts weiter über die Spielküche zum Schaukelpferd und hinunter in den Zielraum: Papas Finken. Oder so ähnlich.