Sport bleibt sinnvoll

Über eine Frage tauscht man sich unter Hobby-Sportlern zurzeit gerne aus: Dürfen/sollten wir noch Rennen oder Radeln gehen? Social Distancing und so. Die Antwort ist simpel: Ja, wir dürfen. Die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich schreibt in einer aktuellen (18. März) Medienmitteilung: «Sporttreiben bleibt möglich und sinnvoll».

Sinnvoll ist hier wohl das Zauberwort. Denn Sport, der im Widerspruch zum «Social Distancing» steht (also zum Beispiel das Training in einer grösseren Laufgruppe oder Paar-Yoga oder ...) wird nicht toleriert. «Es ist nach wie vor unbedenklich, einen Waldspaziergang zu unternehmen, eine Joggingrunde zu drehen und Velo zu fahren», wird Regierungsrat Mario Fehr zitiert. Nicht sinnvoll dagegen seien Sportarten, bei denen es zu Körperkontakt kommen kann oder die in grösseren Gruppen ausgeübt werden.