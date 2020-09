Trendbericht: Wir schweben modisch auf Cloud 9

Geht es euch wie uns, und ihr bekommt direkt Lust aufs Einkuscheln? Einer der vielen Vorteile vom anstehenden Herbst. Und wer jetzt ganz schnell ist, tut Selbiges in watte-weiche Wolken. Also Pullis mit Wolken. Aber das ist vom Feeling her sicher ganz ähnlich. Da sind wir uns sicher.