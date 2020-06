Die Hadid Schwestern haben ein Talent für Mode – ganz klar. Was wir aber oft vergessen: Hinter den unverkennbaren Looks steckt nicht selten die professionelle Beratung einer Stylistin. Gigi und Bella verlassen sich dabei auf die 28-jährige Mimi Cuttrell. Sie steht den Topmodels bei Outfit-Fragen zur Seite und gehört zu den begehrtesten Stylistinnen New York's. Auf ihrer Kundenliste stehen neben den Schwestern Namen wie Priyanka Chopra Jonas oder Lily-Rose Depp – ja, die Cuttrell, die weiss, was sie tut. Da spitzen wir natürlich die Ohren, wenn sie die fünf Teile verrät, die wir alle im Kleiderschrank haben sollten: