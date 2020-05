Die Geschichte des Nippels in der Mode

Weg mit der Brustwarze!

Die Trends die folgten, fokussierten sich vor allem auf eins: die Nippel zu verdecken. Nach Möglichkeit komplett und das nicht nur farblich, sondern auch so, dass keine Form mehr zu erkennen war. Das heisst: Insofern man eine Frau war. Männer durften sich ab sofort umso lieber oben ohne zeigen.

War der Körper trainiert, schaute man gerne hin. Wenn nicht, dachte man sich nichts weiter dabei. Die Männer zogen also blank und wir begannen, uns zu verhüllen. Nicht zu viel versteht sich. Ein Bikini war schon in Ordnung. Man sollte ja erahnen dürfen, welche Kurven sich darunter «verstecken» – eine Gratwanderung.

In den 60ern hatte eine Gruppe von Frauen schliesslich genug von der Objektifizierung und all der Heimlichtuerei um die zwei ziemlich Hügelchen unter BHs und Bikinis. Sie protestieren vor der Miss America Wahl und entsorgten ihre unbequemen Exemplare symbolisch in eine «Freedom Trash Can» (der Teil der Erzählung, in der sie die Mülltonne anzünden und die BHs verbrennen, hat hingegen nie stattgefunden).