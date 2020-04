Wie ihr im Home Office richtig Feierabend macht

Was den Morgen betrifft, könnte das Home Office für viele wahrscheinlich gern zur Gewohnheit werden: Endlich hat man Zeit eine Smoothie Bowl zu mixen oder sich gemütlich mit einer Tasse Kaffee auf die Coach zu kuscheln, bevor das Zoom-Meeting ruft. Herrlich! Am Abend sieht das Ganze plötzlich etwas anders aus: Der gekühlte Wein steht zwar schon bereit, aber man schlägt sich immer noch mit ein paar Mails rum, die noch ganz schnell raus müssen. Und wenn man dann tatsächlich endlich Feierabend hat, will es sich gar nicht richtig danach anfühlen – schönen Dank auch. Das Problem: Uns fehlt der klare Abstand zur Arbeit. Mit ein paar Tricks könnt ihr diese Trennung aber auch im Home Office deutlicher machen und einen erholsamen Feierabend geniessen: