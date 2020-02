Was ist denn bitte bei Bella Hadid los? Aktuell haut uns das 23-jährige Model Outfit-technisch nämlich vollkommen von den Socken. Während wir sie bisher eher mit sportlichen, zusammengemixten 90’s-Looks assoziierten, müssen wir aktuell neidlos anerkennen: Bella kann mehr. Denn einem aufmerksamen Modefan wird nicht entgangen sein, dass in den neuesten Bildern des Models irgendwas anders, erwachsener ist. Und tatsächlich: Es scheint, als befolge Bels fortan neue Styling-Regeln. Die ,mögen zwar simpel erscheinen, machen aber ganz schön viel her. Na, erkennt ihr welche das wären?