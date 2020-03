Unsere Top-Teile für die Übergangszeit

Sonnenbrille – für die Sonne nunmal

Ist es euch auch schon aufgefallen? Die Tage werden langsam wieder länger – so auch die Sonnenstunden. Da blüht mein Herz gleich auf. Okay, das mit den Sonnenstunden scheint im Moment noch nicht zu 100 Prozent zu klappen. Vielleicht gerade darum habe ich mir aus trotz die Sonnenbrille aus Acetat in Hornoptik des New Yorker Labels Illesteva bestellt. Ich will nämlich diesen Frühling mit der Sonne um die Wette strahlen! Ganz einfach.

Irina Paradiso, Redaktionsassistentin