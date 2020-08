«Gute Freundschaften machen glücklich»

Kann man in jedem Alter neue Freunde finden?

In jungen Jahren ist das Schliessen von Freundschaften eine eher einfache Sache. Man ist zumeist mit vielen Gleichaltrigen oder Gleichgesinnten zusammen, sei es in der Schule, im Studium, in der Müttergruppe oder im Sportverein. Freunde zu haben, ist in dieser Lebensphase zentral. Mit zunehmendem Alter wird es für viele schwieriger: kleinere Auswahl, gefestigte Vorlieben, weniger Offenheit, weniger Zeit. Und im Alter wird der Aktionskreis ohnehin kleiner und konzentriert sich zumeist auf die Familie, allenfalls auf wenige gut vertraute Personen. Die Bedeutung eines grossen Freundeskreises und des sozialen Dazugehörens verliert für viele an Bedeutung.