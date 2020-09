9 Tipps für aufregende Mikro-Abenteuer

8. Draussen übernachten

Barbara Blanc, 48, «Fiffan» ist Präsidentin der Pfadibewegung Schweiz. In den letzten Wochen hat sie sich mit ihren Töchtern zu Hause in Ennetbaden AG in Homescouting geübt.

«Dieses Jahr habe ich mit meinen Töchtern bereits im April draussen übernachtet. Die beiden waren wie alle Kinder zu Hause leicht gelangweilt, und ich habe ihnen den Auftrag gegeben, mit Tüchern, Seilen, Kissen und Matratzen auf unserem Balkon eine Hütte zu bauen. Inspiriert hat mich die ‹Epic Blanket Tent Challenge› der Weltpfadiorganisation.

Mein Mann hat das Bett vorgezogen, ich und die Mädchen haben gut geschlafen und warm gehabt in der Hütte. Für Kinder gibt es spezielle, kleinere Schlafsäcke. Das macht Sinn. Ziel ist nämlich, dass man mit seiner Körpertemperatur den Schlafsack aufwärmt. Bleibt zu viel Platz übrig, dauert das ewig. Als Variante kann man normale Schlafsäcke auf Kindergrösse abbinden. Oder wenn man draussen übernachtet, den restlichen Platz mit Kleidern auffüllen. So muss man morgens nicht in seine klammen Sachen schlüpfen. Für die Nacht sollte man sich nicht zu warm anziehen, ein normales Pyjama reicht. Auf den Kopf empfehle ich eine Mütze, dort geht viel Wärme verloren. Kalt bekommt man aber vor allem von unten. Im Wald kann man mit Herbstlaub und einem Mätteli eine isolierende Unterlage basteln. Die schönsten Momente sind das Einschlafen und das Aufwachen. Die Geräusche rundherum sind so anders, so fremd. Eine raschelnde Amsel im Laub klingt schnell wie ein Elefant im Unterholz. Noch was zum Thema Wald: Es gilt die Regel ‹Leave no trash›. Was man in den Wald bringt, nimmt man auch wieder mit nach Hause. Das betrifft auch unsere Exkremente. Hier bewährt sich das System Robidog. Was bei Hunden normal ist, sollte auch bei uns selbstverständlich werden.»

Wichtig: Die Regeln für wildes Cam­pieren bestimmen in der Schweiz die Gemeinden und Kantone. Ihre Websites helfen weiter. Generell überall verboten ist das Übernachten im Naturschutzgebiet