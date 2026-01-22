Welches Kissen bereitet süsse Träume?

Wir schlafen jeden Abend darauf ein und wachen am Morgen darauf auf. Aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, woher euer Kopfkissen eigentlich kommt? Unsere Schlafkumpanen tauchen meistens wie aus dem Nichts auf. Sie sind irgendwie schon immer da. Relikte aus unserem Kinderzimmer, die mit uns in die erste eigene Wohnung umgezogen sind. Mit grosser Wahrscheinlichkeit hat unsere Mami es irgendwann mal für uns gekauft. Wenn wir ganz verrückt waren, haben wir mal selbst einige Franken bei einem grossen, schwedischen Möbelhaus in die Hand genommen und ein neues Modell erstanden. Das war es dann aber auch schon. Dabei könnten wir viel ruhiger und erholsamer ruhen, wenn unser Kopfkissen auf unsere Schlafgewohnheiten abgestimmt wäre. Welches Kissen genau zu euch passt?