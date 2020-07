Was ihr über Wildcamping wissen solltet

Seit Beginn der Coronakrise feiert die #Wanderlust ihr grosses Comeback. Glücklicherweise leben wir in einem Land, in dem wir von einzigartigen Berglandschaften, badetauglichen Flüssen und grossen Seen umgeben sind – Jackpot! Ja, die Schweiz ist ein kleines Naturwunder und das schätzen wir diesen Sommer ganz besonders. Mit Gaskocher, Schlafsack und Zelt auf dem Rücken geht es ab in die Berge, hoch über Stock und Stein, bis uns die Füsse vor Schweiss und Schmerz nicht mehr tragen können. So landen wir schliesslich irgendwo in der Pampa, losgelöst von jeglicher Fomo. Träumend und völlig unbeschwert nächtigen wir über den Tälern und unter den Sternen. Aber halt: Ist Wildcamping in der Schweiz wirklich so unkompliziert? Leider nein.