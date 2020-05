Die ultimative Packliste für den Camping-Sommer

Aber, aufgepasst: Es sich einfach auf einer schönen Wiese oder Lichtung gemütlich zu machen, ist in den meisten Fällen nicht erlaubt. Die Rechtslage sieht folgendermassen aus: Wildcampen oder freies Übernachten im Camper oder Zelt an öffentlichen Orten, an Waldrändern, abseits von Strassen oder in der freien Natur ist in der Schweiz illegal. Aber es gibt Schlupflöcher. So darf man sich als Einzelperson, nicht aber in Gruppen, oberhalb der Waldgrenze beim Wandern im Gebirge niederlassen. Eine andere Möglichkeit: Direkt auf einem Privatgrundstück übernachten – dann natürlich nur mit Genehmigung. Zudem hat jeder Kanton ganz eigene Campingverordnungen.