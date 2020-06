Welche sind das?

Jene in den Bergen. Die genannten Gäste aus dem Ausland suchen typischerweise eher die Nähe zu den Bergen, während Besucher aus der Schweiz Plätze an Gewässern bevorzugen, da sie üblicherweise in den Sommerferien gern ans Meer fahren. Deutsche und Holländer werden wohl auch diesen Sommer in die Schweiz reisen, für die Engländer wird es eher schwierig, dort rechnen wir mit vielen Annulationen, die Telefone laufen bereits heiss. Noch offen ist, wie sich die Situation in Spanien entwickelt. Diese Gäste reisen üblicherweise zwischen Mitte und Ende August in grossen Massen zu uns. Normalerweise haben wir 52 Prozent Schweizer Gäste, dieses Jahr werden es über 70 Prozent sein.