Vor Kurzem sprachen wir über Süditalien. Dass ich da noch nie war, aber hinmöchte und eine Freundin mal zwei Wochen in einem kleinen Städtchen am Meer auf einem Campingplatz verbracht hat. Wie es denn gewesen sei, fragte ich. Eigentlich schön, sagte meine Freundin. Nur ihr Freund hätte das Überzelt vergessen. Sie hätten zwei Wochen in ständiger Angst vor Regen gelebt und – zwischen zwei italienischen Familien kampierend – an Sex sei nicht zu denken gewesen. So ein nacktes Innenzelt ist schliesslich durchsichtig und dünn wie Papier.

So wäre mein erster Tipp für sexy Camping wohl: Nehmt das komplette Zelt mit!

Weil davon aber eigentlich auszugehen ist, beginnt der offizielle Guide jetzt folgendermassen – auch wenn das auf den ersten Blick gar nicht nach Spass klingt.