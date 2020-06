Na, hättet ihr diese Promi-Damen erkannt?

Tja, und was passiert, nachdem man die Bananenbrote gebacken und den Schrank zum dritten Mal aussortiert hat, wissen wir alle – Langeweile macht sich breit. Offenbar nicht nur in 80-Quadratmeter-Wohnungen, sondern auch in luxuriösen Villen mit etwa 17 Schlafzimmern. Mit was sich die Stars und Sternchen in den hallenden Räumlichkeiten am liebsten die Zeit vertreiben? Eindeutig mit Waschen, Schneiden, Färben.