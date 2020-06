Cheekbones gefällig? Versuchts mit dem French Bob

Von Blunt bis Mikro, von Lob bis Bop – wollen wir heutzutage einen Bob, löchert der Coiffeur uns erst mal mit Fragen. Was vor ein paar Jahren einfach eine kinnlange Frisur war, kommt heute in zig Variationen ums Eck. Der neueste messerscharfe Schnitt nennt sich (wie soll es anders sein) French Bob. Dass es den nicht schon früher gab? Zugegeben, mit dem Fringe à la Bardot waren wir schon ziemlich nah dran. Nur tragen wir zum ausgefransten Pony jetzt keine lange XXL-Mähne mehr. Wir wagen uns an einen (relativ) radikalen Kurzhaarschnitt.