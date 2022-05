Beach Waves ganz ohne Hitze? So gehts

Unsere Traumvorstellung: Während wir im Sommerurlaub am Strand entlang schreiten, wiegen sich unsere perfekten Beach Waves im Wind. Zurück in der Realität haben wir leider weder den Lockenstab dabei, noch Lust oder Zeit stundenlang im Bad zu stehen, um perfekte Wellen zu stylen. Aber, wie sagt man so schön: Nicht verzagen, die Style-Redaktion fragen! Wir verraten euch nämlich, wie ihr ganz ohne Hitze und in nur vier Steps den Urlaubstraum wahr werden lasst.