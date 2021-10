Mascara von Avène

Meine zwei Beauty-Essentials widersprechen sich leider sehr. Ich kann nicht ohne Mascara, liebe aber auch Gesichtsöle über alles. Was diese Vorliebe manchmal aus mir macht? Richtig. Panda-Bär-Alarm! Da wasserfeste Mascara für mich keine Option ist, habe ich lange nach der einzig wahren Wimperntusche Ausschau gehalten – und glaubt mir, ich habe sie alle gehabt. Sowohl die 5-Franken-Mascara als auch das Teil für 80 Stutz. Meine Wünsche an Mrs. Right: Umhülle meine Wimpern zart, verwandle sie aber bitte nicht in Fliegenbeine. Sei sanft zu meinen Augen, die schon täglich von Kontaktlinsen gequält werden, bleibe aber auch an Ort und Stelle. Meine Suche habe ich dieses Jahr endgültig und nun auch noch offiziell für beendet erklärt – und zwar dank der Mascara aka Lebensretterin aus der Make-up-Linie Couvrance von Avène. Das Gummibürstchen trennt meine Wimpern perfekt ohne zu Verklumpen und das Ergebnis sieht natürlich aus. Nichts verschmiert und meine empfindlichen Augen bedanken sich am Ende des Tages, wenn die Mascara sich easy peasy abschminken lässt.

Carolina Lermann, Editor Lifestyle