Gigis Met Gala Mascara kostet nur 8 Franken

Ruft Vogue-Chefin Anna Wintour zur Met Gala, hüllen sich die Stars nicht nur in exklusivste Roben, sie fahren auch in puncto Frisur und Make-up richtig auf. Eine, die neben der verhüllten Kim Kardashian und maskierten Grimes in diesem Jahr besonders von sich reden machte, war Supermodel Gigi Hadid. Grund dafür war hier aber weniger das Textil, mehr ihre frisch gefärbte Haarpracht. Die passte sie nämlich mal eben chamäleonartig dem Roten Teppich an. Richtig gesehen, die Naturblondine trägt jetzt Kirschrot auf dem Schopf spazieren.