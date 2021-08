Der Eyeliner erhält einen neuen Anstrich

Im Prinzip ist es nur ein Strich. Trotzdem hat der Eyeliner das Zeug dazu, einen Make-up-Look so sehr zu verändern wie kaum ein anderer. In den 60er-Jahren wurde der schwarze Lidstrich zum Markenzeichen von Brigitte Bardot und Audrey Hepburn. Mutige gehen in die nächste Runde und setzen mit holografischen Akzenten, Neon-Nuancen und grafischen Linien noch eins drauf. Keine Angst: Bleibt der Rest des Looks schlicht, ist das Make-up auf der sicheren Seite. Kendall Jenner, Hailey Bieber & Co. machen es vor: