Es war in einer Zeit, die sich so vergangen anfühlt, wie die, in der die Serie spielt. Der grosse Hype um «Game of Thrones» (wisst ihr noch?) ist schon lange verflogen und meine Lust an der Haarinspiration, die ich daraus zog, ebenfalls. Am liebsten will ich «Khaleesi-Haare» – erklärte ich eine Zeitlang bestimmt und schüttelte meine überschulterlange Mähne. Richtig helles Hellblond wie die Mother of Dragons. So blond wie möglich.