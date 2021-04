Günstige Beauty-Produkte approved von Gigi Hadid & Co.

Das Model ist mit seiner Vorliebe für das französische Gesichtswasser in bester Gesellschaft: Selena Gomez, Victoria Beckham, Natalie Portman, Gwyneth Paltrow … und all die wunderschönen French Girls nicht zu vergessen. Sie alle lassen mit Vorliebe das Mizellenwasser für sensible Haut an ihre eben selbige. «Es ist einer der sanftesten Augen-Make-up-Entferner, die ich je benutzt habe. Tatsächlich habe ich es backstage an einer Fashion Show zum ersten Mal benutzt», verriet Rosie in einem Interview.